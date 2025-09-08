Este sábado llega una nueva edición de Mercados Bonaerenses al Parque Mitre

El Municipio informó que este sábado de 10 a 13 se realizará una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses” con la participación de productores locales en el Parque Mitre, específicamente en el sector de Necochea y Brown.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se detalló que en el marco de esta nueva jornada se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, huevos de campo, bebidas, quesos, legumbres, cereales y harinas, o productos Agroecológicos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin tacc, alfajores artesanales.

Caber aclarar que esta vez no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados. Se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.