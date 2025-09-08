Cómo queda el HCD: el oficialismo sumará seis bancas y tendrá mayoría en el Concejo

El triunfo de Fuerza Patria en Olavarría en las Elecciones Legislativas de este domingo tendrán un fuerte impacto en el Honorable Concejo Deliberante: el oficialismo tendrá mayoría.

La polarización marcada durante los comicios significó que solo dos fuerzas se repartieran las diez bancas que se encontraban en juego para el mandato del 2026-2029.

Con el 38% de los votos obtenidos, Fuerza Patria logró sumar seis bancas al cuerpo legislativo, por lo que el bloque estará compuesto por un total de diez ediles, que contarán con el voto doble del presidente del Concejo.

De esta manera, Leonardo Yunger, Lucía Palacios, Juan Ignacio Moreno, Gastón Sarachu, Telma Cazot (renueva su banca) y Natalia Álvarez se sumarán a Federico Aguilera, Guillermo Santellán, Liliana Schwindt y Belén Abraham.

Por su parte, La Libertad Avanza obtuvo el 35% de los votos y se quedó con las cuatro bancas restantes en juego, ya que ningún otro espacio logró el piso necesario del 10% para poder contar con un lugar en el Concejo.

Nicolás Zampini, María Eugenia Dumerauf, Marcelino Quinteros Videla y Luciana Islas se sumarán al HCD desde el próximo mandato. Resta conocer cómo quedarán formados los bloques en el marco de la alianza entre LLA y el PRO.

El resto de los concejales que cumplen mandato hasta el 2027 son: Guillermina Amespil (Juntos por Olavarría), Hilario Galli (PRO-ERF), Oliver Gamondi (LLA), Francisco González (UCR), Marcelo Petehs y María Adela Casamayor (Por Más Libertad).