Cómo le fue a LLA donde Javier Milei lanzó la campaña con el cartel "Nunca Más"

Un mes antes de las elecciones de este domingo,fue hasta un baldío depancarta con la frase, que es el slogan utilizado por la ingeniería libertaria para dar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria.

Frente a esa “provocación”, ya que la frase fue utilizada en el juicio a las Juntas tras la dictadura militar, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la presentación de la alianza libertaria en La Matanza y aseguró que Milei fue “un rato para sacarse una foto”, pero no se “anima a caminar por los barrios”.

Ahora, los vecinos de ese barrio fueron a las urnas. Y según el conteo provisorio, el peronismo sacó allí el 42,68% de los votos (4,299 sufragios), mientras que LLA llegó al 37,34% (3.761 votos). Tercero, lejos, salió el Frente de Izquierda con el 7,84% (790 votos).

Al revisar las siete escuelas de Villa Celina, el peronismo ganó en todas. En la Escuela N°9, fue 45,64% a 35,20%; en la Primaria 137 fue 45,28% a 34,35%; en la Primaria 138 fue 40,05% a 39,73%; en la 139, 42,98% a 37,20%; en la Primaria 97, 48,27% a 37,60%; en la Escuela N°10, 43,30% a 38,82%; y en el Instituto Sagrado Corazón, 41,19% a 37,05%.

Los resultados en La Matanza

Villa Celina es una de las 16 localidades de La Matanza, el municipio más poblado del país y que en estas elecciones tenía más de 1.200.000 electores habilitados.

Con el 97,46% escrutado, Fuerza Patria, que llevó como candidato testimonial a concejal al intendente Fernando Espinoza, logró el 53,2%. En el segundo lugar resultó LLA, que tenía como primera candidata a la ex funcionaria Leila Gianni. Logró el 28,6%. Tercero, y sin acceder al Concejo Deliberante, quedó la Izquierda con el 7,5%. (DIB)