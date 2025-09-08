Pezzucchi dijo presente en la “Carrera de 200 pilotos” del Turismo Nacional

En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires y por la novena fecha del calendario, el Turismo Nacional tuvo su carrera especial y Nicolás Pezzucchi fue uno de los protagonistas.

La tercera edición de la “Carrera de los 200 Pilotos” del Turismo Nacional tuvo a Pezzucchi como invitado de Castellano en la Clase Tres y logró un meritorio sexto puesto.

Pezzucchi completó las 12 vueltas al circuito N°8 del autódromo de Buenos Aires y concluyó con buena labor su presencia en la carrera que ganó de punta a punta Antonio García, piloto invitado de Facundo Marques.