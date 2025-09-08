Pezzucchi dijo presente en la “Carrera de 200 pilotos” del Turismo Nacional | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 16:50hs
18°
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 16:50hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Turismo Nacional
 - 8 de Septiembre de 2025 | 16:30

Pezzucchi dijo presente en la “Carrera de 200 pilotos” del Turismo Nacional

El piloto olavarriense fue invitado de Jonathan Castellano en el Turismo Nacional y fue protagonista de la “Carrera de 200 pilotos” que se disputó el pasado fin de semana.

En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires y por la novena fecha del calendario, el Turismo Nacional tuvo su carrera especial y Nicolás Pezzucchi fue uno de los protagonistas.

 

La tercera edición de la “Carrera de los 200 Pilotos” del Turismo Nacional tuvo a Pezzucchi como invitado de Castellano en la Clase Tres y logró un meritorio sexto puesto.

 

Pezzucchi completó las 12 vueltas al circuito N°8 del autódromo de Buenos Aires y concluyó con buena labor su presencia en la carrera que ganó de punta a punta Antonio García, piloto invitado de Facundo Marques.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME