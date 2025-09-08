Referentes de Atención Primaria de Salud participaron del XII Congreso de la Asociación de Medicina General de PBA

El Municipio de Olavarría contó con una notoria participación en el XII Congreso de la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires; que se llevó a cabo entre el 2 y el 4 de septiembre en la ciudad de La Plata.

Participó del congreso la subsecretaria de APS Dra. Florencia Lestrada junto a integrantes del área; así como también residentes de Medicina General y miembros de varios equipos de salud de la ciudad. La jornada contó con la participación de más de 3000 personas, y fue encabezada por el Dr. Diego Torino, Presidente de la Asociación de Medicina General de Buenos Aires. Contó con la destacada participación del Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, el Dr. Mario Rovere, Dr. Jorge Rachid, Dr. Daniel Gollan, Dra. Alejandra Sánchez Cabezas, entre otros.

La Subsecretaria de APS participó de la Mesa Central “El rol de la Universidad y el Estado en la formación de la fuerza de trabajo para los sistemas locales de salud”, así como también en el Conversatorio “La articulación entre la Universidad y los Municipios para las prácticas docentes en la comunidad y 1er Nivel de Atención.”

El equipo del CAPS 26 del barrio Lourdes se presentó en calidad de expositor con un trabajo de investigación titulado “Síntoma: Calle”; el cual resultó ser uno de los ganadores del Congreso.

En cuanto a los integrantes de la Residencia de Medicina General de la ciudad, presentaron un taller titulado ” La Salida es Colectiva”, el cual contó con una importante concurrencia.

“Considero fundamental que el Municipio de Olavarría permita generar espacio de capacitación, intercambio e investigación en los equipos de primer nivel, así como también en las subsecretarías; porque es allí donde uno se enriquece, toma contacto con otras realidades, y puede volver a utilizar este saber en el día a día para mejorar la salud de nuestra comunidad. Es clave que ese espacio se permita y que un Municipio lo promueva para poder fortalecer nuestros equipos de primer nivel de atención”, expresó Florencia Lestrada.