Bomberos impulsa jornadas de capacitación en Materiales Peligrosos

El próximo sábado, los bomberos del Cuartel Central de Olavarría serán los anfitriones de la primera de cuatro jornadas de la capacitación en Materiales Peligrosos, organizada en el marco de los Cursos de Especialidad Profesional para Bomberos (CEPRO).

En esta ocasión, 30 alumnos provenientes de los cuarteles de la región Centro-Centro —Cacharí, Tapalqué, Alvear, Saladillo, Del Carril y Olavarría— recibirán formación teórica y práctica para el manejo seguro de sustancias peligrosas, reforzando los protocolos de seguridad en cada brigada.

La capacitación continuará durante las próximas jornadas, fortaleciendo la preparación de los bomberos y promoviendo la colaboración entre los distintos cuarteles de la región.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría celebran que se fomenten estas jornadas de aprendizaje para los bomberos y bomberas de la ciudad.