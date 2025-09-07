Tras la victoria del peronismo, Javier Milei reconoció: "En el plano político hemos tenido una clara derrota"

Tras conocerse los primeros resultados de lasen la provincia de, en las que, el presidente."Hoy los resultados no han sido positivos y", expresó, al tiempo que indicó que el peronismo tuvo "un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva".

En ese sentido, apuntó que esperaban este resultado, el cual "iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos". "Ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible", comentó antes de agregar que sobre este piso "empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre".

"Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos lo que va a conllevar a una profunda autocrítica donde vamos a corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado", continuó.

Pese a los resultados adversos, Milei ratificó que "el rumbo por el cual fuimos elegidos no se va a modificar sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación",resumió.

Fuente: C5N.