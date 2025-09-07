Tras la victoria del peronismo, Javier Milei reconoció: "En el plano político hemos tenido una clara derrota"

En ese sentido, apuntó que esperaban este resultado, el cual "iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos". "Ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible", comentó antes de agregar que sobre este piso "empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre".
"Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos lo que va a conllevar a una profunda autocrítica donde vamos a corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado", continuó.
Pese a los resultados adversos, Milei ratificó que "el rumbo por el cual fuimos elegidos no se va a modificar sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación",resumió.
Fuente: C5N.