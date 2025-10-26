Elecciones 2025: Patricia Bullrich dobló mal la Boleta Única de Papel y dejó una perlita

La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo dificultades para votar este domingo con la Boleta Única de Papel durante en las Elecciones 2025. La actual ministra de Seguridad ingresó y salió de box de votación dos veces dejando una perlita.

Tras emitir su voto, que pareció tomarle bastante tiempo, la funcionaria presentó dificultades para ingresar la boleta dentro de la urna. Casi la abre en la mesa frente a las autoridades. Por lo que tuvo que regresar detrás del box y volverla a doblar.

Al ser consultada por la prensa, la ministra explicó sobre su error: "Voté rápido, la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres".

Sobre el momento electoral, a pesar de la veda, llamó a los argentinos a votar. "Estamos frente a una elección, es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto, este momento, que la gente salga a votar que es importante", cerró.

Fuente: El Destape.