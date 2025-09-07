Torneo Federal A: tres locales en la anteúltima fecha | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025
Olavarría
Torneo Federal A: tres locales en la anteúltima fecha

En el transcurso del fin de semana tuvo continuidad el Torneo Federal A y fue con tres olavarrienses presentes en Bahía Blanca.

La tercera categoría del fútbol argentino completó la anteúltima fecha en las Zonas Campeonato y Reválida en todo el territorio nacional y fue con duelo de locales.

 

En Bahía Blanca y en una de las zonas del nonagonal, Villa Mitre, en su última presentación ya que queda libre en la última fecha, derrotó 1 a 0 a Deportivo Rincón.

 

En el sur de la Provincia, estuvieron presentes Pablo Mujica que ingresó a los 20 minutos de partido en el equipo vencedor y Nicolás Di Bello y Agustín Osinaga en el “León” de Neuquén.

 

Además, Club Ciudad de Bolívar venció 3 a 2 a Argentino en condición de local y se aseguró el primer puesto del grupo. El “Celeste” que cuenta en su plantel con Mateo Guevara espera rival en Cuartos de Final donde enfrentará al 4° de la Zona B.

 

Kimberley sigue sin ganar en el Grupo A y en La Pampa cayó ante Costa Brava por 2 a 0. Bruno Di Bello no fue de la partida.

 

Por último, en la Zona Reválida, Santamarina que tuvo el estreno de Duilio Botella junto a Matías González y Nicolás Serantes en el banco de suplentes, logró un valioso triunfo para seguir con chances de mantener la categoría y derrotó a Huracán por 2 a 1 en Mendoza. Quimey Marín, ausente por lesión.

 

