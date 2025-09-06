Liga Pre-Federal: los locales se destacaron en la Zona Sur

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga clasificaciones a la Liga Federal jugó la 4° fecha en la Zona Sur donde se destacaron los clásicos de Olavarría y Tandil.

En el Parque Olavarría, fue victoria de Racing ante Estudiantes y en Tandil, Unión y Progreso festejó como visitante en el Duggan Martignoni. El “Villero” derrotó 63 a 49 a Independiente en un duelo con mucha presencia local.

En el equipo vencedor Sebastián Dupin jugó 37:29 minutos con 12 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperos e Iván Leal aportó 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 28:20 minutos en la cancha y para el “Rojinegro”, Gastón Di Salvo sumó 23:43 minutos con 2 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia y Ariel Weisbeck completó 33:08 minutos con 5 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 3 robos.

Además, Kimberley sigue de andar triunfal y en Tres Arroyos venció a Huracán por 80 a 75, Simón Silber terminó el partido con 32:47 minutos, 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperos.

Por último, en Coronel Suárez, Deportivo Sarmiento se impuso 78 a 75 a Alumni con “doble-doble” figura para Martín Delgado. El pivot jugó todo el partido con 34 puntos, 10 rebotes y 1 tapa.