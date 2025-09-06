Liga Pre-Federal: los locales se destacaron en la Zona Sur | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:43hs
18°
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:43hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 6 de Septiembre de 2025 | 22:20

Liga Pre-Federal: los locales se destacaron en la Zona Sur

En la noche del viernes, la Liga Pre-Federal Bonaerense tuvo continuidad en la Zona Sur y fue con buenas actuaciones de los deportistas olavarrienses en otros clubes.

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga clasificaciones a la Liga Federal jugó la 4° fecha en la Zona Sur donde se destacaron los clásicos de Olavarría y Tandil.

 

En el Parque Olavarría, fue victoria de Racing ante Estudiantes y en Tandil, Unión y Progreso festejó como visitante en el Duggan Martignoni. El “Villero” derrotó 63 a 49 a Independiente en un duelo con mucha presencia local.

 

En el equipo vencedor Sebastián Dupin jugó 37:29 minutos con 12 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperos e Iván Leal aportó 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 28:20 minutos en la cancha y para el “Rojinegro”, Gastón Di Salvo sumó 23:43 minutos con 2 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia y Ariel Weisbeck completó 33:08 minutos con 5 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 3 robos.

 

Además, Kimberley sigue de andar triunfal y en Tres Arroyos venció a Huracán por 80 a 75, Simón Silber terminó el partido con 32:47 minutos, 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperos.

 

Por último, en Coronel Suárez, Deportivo Sarmiento se impuso 78 a 75 a Alumni con “doble-doble” figura para Martín Delgado. El pivot jugó todo el partido con 34 puntos, 10 rebotes y 1 tapa.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME