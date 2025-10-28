Maxiliga: el Torneo Oficial terminó con la Fase Regular

El certamen anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Maxiliga completó con la primera parte de la competencia y se preparan los cruces de eliminación.

Luego de disputadas tres rondas de todos contra todos y con Racing habiendo asegurado el primer lugar con antelación, se definieron el resto de las posiciones con la victoria del CEF N°44 en el Club de Pesca.

El representativo del barrio CECO venció a Loma Negra por 62 a 54 en la noche del lunes y llegó al tercer lugar de la tabla de posiciones y tendrá ventaja en los Play-Off.

Los Cuartos de Final se jugarán a series al mejor de tres partidos con ventaja de localía al mejor equipo clasificado y teniendo al “Chaira” clasificado ya a Semifinales.

Los Play-Off:

Luz y Fuerza - Pueblo Nuevo

CEF N°44 - Loma Negra

Estudiantes – Ferro

Fuente: Prensa ABO