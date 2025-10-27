Fútbol Local: tres partidos para la continuidad de la 11° fecha | Infoeme
Martes 28 de Octubre 2025 - 0:46hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 27 de Octubre de 2025 | 23:37

Fútbol Local: tres partidos para la continuidad de la 11° fecha

Luego de una semana de postergaciones, este lunes se jugaron tres de los duelos pendientes del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”. Ganó Ferro y hubo dos empates.

Fotos: Verito Fotografías

La Liga de Fútbol de Olavarría finalmente pudo darle continuidad a la 11° fecha y fue con festejo para Ferro e igualdades en Sierras Bayas y Loma Negra.

 

En la tarde de este lunes, Ferro sumó una nueva victoria en la competencia liguista al derrotar a Sierra Chica en el Pedro Iriart Legorburu y fue el único de los festejos de la jornada.

 

 

Ya en horario nocturno, San Martín  y Estudiantes terminaron igualados en el Pozo Serrano y en Villa Alfredo Fortabat, también fue pardas entre Loma Negra y El Fortín.

 

La fecha se completará en la jornada del martes con los últimos dos partidos, luego de que siete días atrás iniciara la actividad con victoria de Hinojo.

 

Los resultados:

En Primera:

Sierra Chica 1 (Estiven Díaz) – 3 (Joaquín Ayesa, Mateo Tamagnini y Lautaro Castañares) Ferro

San Martín 1 (Facundo Becker) – 1 (Joaquín Stular) Estudiantes

Loma Negra 2 (Lucas Rodríguez y Franco Navarro) – 2 (Leo Benito y Axel Arce) El Fortín

 

En Reserva:

Sierra Chica 0 – 6 Ferro

San Martín 0 – 0 Estudiantes

 

