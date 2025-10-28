Un hombre de 54 años fue detenido por una causa de abuso sexual | Infoeme
Martes 28 de Octubre 2025 - 9:30hs
Martes 28 de Octubre 2025 - 9:30hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 28 de Octubre de 2025 | 09:22

Un hombre de 54 años fue detenido por una causa de abuso sexual

Se encuentra a la espera de que se libere un cupo en una unidad penitenciaria.

El personal de la Comisaría Primera detuvo este lunes a un hombre que era buscado por una causa de "Abuso sexual calificado".

Los efectivos realizaron un operativo en inmediaciones del domicilio del acusado y finalmente pudieron detenerlo en la vía pública, en la intersección de Ituzaingó y Bolívar.

El hombre de 54 años fue alojado en la sede de la Comisaría Primera y se encuentra a la espera de que se libere un cupo en una unidad penitenciaria.

El hecho cuenta con la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul.

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME