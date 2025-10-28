Un hombre de 54 años fue detenido por una causa de abuso sexual

El personal de la Comisaría Primera detuvo este lunes a un hombre que era buscado por una causa de "Abuso sexual calificado".

Los efectivos realizaron un operativo en inmediaciones del domicilio del acusado y finalmente pudieron detenerlo en la vía pública, en la intersección de Ituzaingó y Bolívar.

El hombre de 54 años fue alojado en la sede de la Comisaría Primera y se encuentra a la espera de que se libere un cupo en una unidad penitenciaria.

El hecho cuenta con la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul.