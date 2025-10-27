Básquet Local: triunfo “Chaira” en el inicio de los Play-Off

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con una nueva ronda y Racing ganó el primer partido de los Cuartos de Final.

El “Chaira” venció 106 a 75 a Chacarita en el partido que marcó el inicio de una nueva instancia en la competencia local. Facundo Migliazzo con 30 puntos fue el goleador del partido.

Un tiempo duró la resistencia del equipo azuleño y tras una primera mitad pareja, Racing desplegó todo su poderío en la segunda parte y logró una contundente victoria.

En los primeros 20 minutos y tras la primera ventaja racinguista haciendo valer su ventaja en la pintura, el visitante reaccionó, le jugó de igual a igual y hasta en un pasaje pasó al frente, distancia que no logró sostener a pesar de nunca encontrarse demasiado lejos en el resultado.

Sin embargo, tras el descanso largo, todo fue de Racing. Movió el banco, encontró goles y comenzó a alejarse en el resultado para sentenciar el duelo finalizado el tercer parcial, para ampliar más la distancia en el último periodo.

En la noche del próximo miércoles seguirá la actividad y la ida de los Play-Off cerrarán el venidero jueves.

Síntesis Racing – Chacarita:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Maiola, E. y Rigo, J.

Racing (106): Ciuffetelli (16), Larregina (9), D´Alessio, S. (18), Vázquez (7), Mondino (20) -FI- Díaz Herrera (4), Santana (4), Hoffmann Vicente (2), Pietrafesa (13), D´Alessio, F. (11), Dieser Cataldi (2). DT- Matías Orlando

Chacarita (75): Migliazzo (30), Schwab (0), Hernández (2), Encinas; Y. (15), Maica (10) -FI- Freiberger (0), Pioli (2), Minichiello (0), Conte (0), Melo (16). DT- Martín Encinas

Parciales: 29 – 25; 48 – 42; 76 – 60 y 106 – 75