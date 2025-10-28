Chingotto y Torre debutaron en Egipto y sólo festejó el “Súper Ratón” | Infoeme
 deportes
 Premier Pádel
 28 de Octubre de 2025 | 21:05

Chingotto y Torre debutaron en Egipto y sólo festejó el “Súper Ratón”

En el transcurso de este martes se produjo el estreno en el cuadro principal del P2 de Egipto de Federico Chingotto y Agustín Torre, pero solo fue festejo para el “Súper Ratón”.

Foto: Premier Pádel

El último P2 de la temporada de Premier Pádel inició con el cuadro principal y fue con festejo para uno de los representantes locales que se presentó.

 

La competencia en suelo africano arrancó con los Dieciseisavos de Final y en el estreno, Federico Chingotto y Alejandro Galán, apenas jugaron un puñado de minutos y con 3 a 0 el parcial, sus rivales Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonzo debieron retirarse por lesión.

 

Por otro lado, en uno de los 20x10 alternativos del complejo Newgiza Pádel Club, Agustín Torre y Mario Ortega cayeron ante Lucas Bergamini y Javier Leal en durísimo partido de 2 horas y 19 minutos de duración. Fue 6/3, 4/6 y 7/6.

 

En la continuidad del calendario y por los Octavos de Final, la pareja clasificada como N°1 ante la ausencia de Coello y Tapia enfrentará a Javier Valdés y Agustín Gutiérrez en el segundo de los partidos del miércoles.

 

