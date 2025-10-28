Futbolistas locales, protagonistas en la anteúltima fecha de la Reserva AFA

La Asociación del Fútbol Argentino completó la 15° fecha en la Reserva y se empezaron a definir posiciones de cara a los Play-Off.

Boca Juniors llegó a líder de su grupo con dos partidos en la semana. Jugó el tiempo restante ante Belgrano luego de la suspensión por lluvia y visitó Santa Fe donde derrotó a Colón.

En condición de visitante, el “Xeneize” venció 2 a 1 a Colón y llegó a líder de su grupo y luego, como local terminó de jugar los minutos ante Belgrano en un duelo clave por el primer puesto. Fue empate 2 a 2. En el puntero de la Zona A, Mateo Mendía fue titular y capitán en los dos cotejos.

Dentro del mismo grupo, Barracas Central igualó 2 a 2 ante Unión y mantiene las chances de clasificación. Martín Ferreyra, no estuvo en el 11 inicial del “Guapo”.

Aldosivi, por su parte, cayó 4 a 1 ante Banfield y aún no aseguró su posición y podría terminar último. Lucio Falasco fue titular en el “Tiburón” y dejó el campo de juego en la segunda parte.

Por último, en el Grupo B, San Lorenzo logró un vital triunfo ante Rosario Central como visitante y encaminó su clasificación a los Play-Off. Mateo Clemente fue el arquero del “Ciclón”.

Por otro lado, Juan Ignacio Molina formado en el Club Atlético Sierra Chica se encuentra en Mar del Plata, probándose en Aldosivi, donde permanecerá hasta el jueves.