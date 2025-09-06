El clásico de la Liga Pre-Federal, fue “Chaira”

En el Parque Olavarría colmado, tuvo continuidad el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet que tuvo clásicos en la 4° fecha de la Zona Sur y en el de Olavarría, festejó Racing.

El “Chaira” derrotó 82 a 73 a Estudiantes y sumó su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones para ser líder indiscutido del grupo. Jeffrey Merchant con 23 puntos fue el máximo anotador.

Cánticos mediante de cada lado de la cancha le dieron más color al “Clásico de la Ciudad” que fue parejo por donde se lo mire, ninguno de los dos equipos logró marcar una diferencia tan notoria hasta que Racing hizo valer la supremacía de sus individualidades y se aseguró un nuevo festejo en el certamen clasificatorio a la Liga Federal.

Jeffrey Merchant, Marcos Risso y Manuel Yaben fueron los abanderados de la victoria del plantel de Matías Orlando que dominó la mayoría del tiempo, no desesperó ante las malas rachas y cuando llegó al doble dígito de diferencia a su favor la controló para terminar cantando victoria.

La noche mostró una alta efectividad en ambos bandos y la misma idea de conversiones rápidas y mucha velocidad, pero fue el anfitrión el que sacó una leve ventaja en los primeros diez minutos que descontó el “Bataraz” tras el primer descanso modificando nombres, pero no la idea.

Tras el descanso largo y el espectáculo de medio tiempo que pasó con la visita dominando el electrónico, Racing empezó a apostar al juego interior y desde bien cerca del aro volvió a ser el dominador de las acciones a pesar de que la experiencia de Silveyra y Lorenzo mantenían al acecho a la visita de cara a los últimos 10 minutos.

Fue todo “Chaira” el parcial definitorio, logró sacar una docena de puntos de ventaja y desató la algarabía de la hinchada que solo debió de esperar la chicharra final para seguir invictos en la Zona Sur de la Liga Pre-Federal.

Nuevamente fue show en el Parque Olavarría porque además del triunfo local, hubo buen básquet y muchísima gente que no se quiso perder una nueva edición del “Clásico de la Ciudad”.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A. y Suárez, D.

Racing (82): Vázquez (13), Risso (20), Santana (3), Yaben (17), Mondino (6) -FI- Merchant (23), Pietrafesa (0), Larregina (0). DT- Matías Orlando

Estudiantes (73): Silveyra (17), Lorenzo (19), Masson (4), Piccinelli (5), Dilascio (3) -FI- Macrini (14), Callegaro (0), Framiñan (11). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 25 – 21; 40 – 41; 59 – 56 y 82 – 73