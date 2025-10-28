Ignacio Lascioli volvió a ganar un título AJPP

La Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel completó la Etapa 40 en Pigüé y fue con titulo para el deportista de Olavarría.

Ignacio Lascioli y Cristian Cañas volvieron a presentarse como equipo y se quedaron con los puntos puestos en juego en la continuidad del calendario nacional.

El dueto compuesto por el olavarriense y el oriundo de Daireaux venció a Agusín La Bruna y Lucas Felipeti en la Final por 6/2 y 6/4. Previamente, habían derrotado a Javier Romero y Gastón Martín en Cuartos de Final y Patricio Cometto y Agustín Cervera en “Semis”.

Ignacio Lascioli, de irregular temporada en el 2025 dentro del circuito, se ubica en el 93° puesto del ránking.