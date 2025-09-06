La fiesta del clásico y la victoria del “Chaira”, en fotos | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:41hs
18°
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:41hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 |  Fotogalería
 - 6 de Septiembre de 2025 | 11:50

La fiesta del clásico y la victoria del “Chaira”, en fotos

La última noche del viernes volvió a vivir un gran espectáculo deportivo. Fue en la victoria “Chaira” ante su clásico rival en una nueva fecha de la Liga Pre-Federal.

Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet

Gran marco de público, un buen espectáculo deportivo y festejo racinguista fueron los protagonistas de una velada que revivis en las imágenes de Andrés Arouxet.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME