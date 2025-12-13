Transporte Público: A partir de este lunes comienza a regir el horario de verano | Infoeme
 13 de Diciembre de 2025

Transporte Público: A partir de este lunes comienza a regir el horario de verano

El Municipio de Olavarría informó la grilla de horarios y frecuencias de transporte público de pasajeros que comenzarán a regir desde el próximo lunes, con motivo del receso de verano. El nuevo cronograma surge del acuerdo con las empresas concesionarias del servicio.

 

Servicio Urbano

_ Línea 500: Frecuencia cada 30 Minutos

_ Línea 501: Frecuencia cada 34 Minutos

_ Línea 502: Frecuencia cada 25 Minutos

_ Línea 503: Frecuencia cada 30 Minutos.

_ Línea 504: Frecuencia cada 30 Minutos.

_ Línea 505: Frecuencia cada 30 Minutos.

 

Servicio Interurbano
 

Línea 509 (Olavarría Loma Negra)

 

De Olavarría (*ingresa a barrio AOMA, menos los días sábados)

 

Lunes a viernes

 

06 horas

07 horas*

09 horas*

11 horas

12 horas*

13 horas

15 horas

17 horas*

19 horas*

21 horas

22:30 horas

 

Villa Mi Serranía

 

06:50

07:45

12:50

19:50

 

Loma Negra

 

07 horas*

08 horas*

10 horas

12 horas*

13 horas

14 horas

16 horas*

18 horas

20 horas*

21:45 horas

23:15 horas

 

Sábados

 

De Olavarría

 

06 horas

07 horas

09 horas

11 horas

12 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

 

Villa Mi Serranía

 

06:50

07:45

12:50

19:50

 

Loma Negra

 

07 horas

08 horas

10 horas

12 horas

13 horas

14 horas

16 horas

18 horas

20 horas

21:45 horas

 

Domingos y feriados

 

De Olavarría

 

07 horas

09 horas

11 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

 

De Villa Mi Seranía

 

13:45 horas

 

De Loma Negra

 

08 horas

10 horas

12 horas

14 horas

16 horas

18 horas

20 horas

21:45 horas

 

Línea 510 (Olavarría Sierras Bayas)

 

De Lunes a viernes

 

De Olavarría

 

06 horas

06:45 horas

09 horas

11 horas

12 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

22:40 horas

 

De Colonia San Miguel

 

06:45 horas

07:45 horas

09:50 horas

13 horas

17:50 horas

21:50 horas

 

De Sierras Bayas

 

07 horas

08 horas

10:10 horas

12 horas

13:15 horas

14 horas

16 horas

18:05 horas

20 horas

22:05 horas

23:30 horas

 

Sábados

 

De Olavarría

 

06 horas

06:45 horas

09 horas

11 horas

12 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

 

De Colonia San Miguel

 

06:45 horas

07:45 horas

13 horas

17:50 horas

21:50 horas

 

De Sierras Bayas

 

07 horas

08 horas

10 horas

12 horas

13:15 horas

14 horas

16 horas

18:05 horas

20 horas

22:05 horas

 

Domingos y feriados

 

De Olavarría

 

07 horas

09 horas

11 horas

12:45 horas

14:45 horas

16:30 horas

18:30 horas

20:30 horas

 

De Colonia San Miguel

 

07:45 horas

13:45 horas

21:30 horas

 

De Sierras Bayas

 

08 horas

10 horas

12 horas

14 horas

15:30 horas

17:30 horas

19:30 horas

21:45 horas

 

Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo)

 

De lunes a viernes

 

De Olavarría

 

05:15 horas

06 horas

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

22:45 horas

 

De Sierra Chica

 

07:15 horas

08:15 horas

 

De Hinojo

 

06 horas

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

22 horas

23:30 horas

 

Sábados

 

De Olavarría

 

06 horas

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

 

De Hinojo

 

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

22 horas

 

Domingos y Feriados

 

De Olavarría

 

07 horas

09 horas

11 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

 

De Hinojo

 

08 horas

10 horas

12 horas

14 horas

16 horas

18 horas

20 horas

22 horas

