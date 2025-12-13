Golf: mucha convocatoria para “Los 70 de Walter” | Infoeme
Sabado 13 de Diciembre 2025
 13 de Diciembre de 2025

Golf: mucha convocatoria para “Los 70 de Walter”

Durante el transcurso de este sábado un importante número de deportistas dijeron presentes en “Los 70 de Walter”. Matías Prado, Hernán Arroyo, Hernán Carroze y Gustavo Belachur fueron los ganadores.

En el campo de golf del Club Estudiantes se celebró el 70° aniversario de Walter Gelso y fue con un Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías e importante convocatoria.

 

“Los 70 de Walter”, además de premiar a los ganadores de las Categorías, repartió premios especiales al Best Drive que ganó Javier Gómez Cataldi y Approach que fue para Uma Springer.

 

En la categoría Hasta 44 años, Matías Prado con 65 golpes fue el ganador y lo escoltaron Felipe Arenas con 66 golpes y Juan Mantegazza con 67 golpes.

 

Hernán Arroyo con 67 golpes ganó en la Categoría Pre-Sénior. Emiliano González con 68 golpes y Javier Lobo con 69 golpes completaron el podio.

 

En la categoría Sénior el ganador fue Hernán Carroze con 65 golpes con Virginia Bevegno con 68 golpes y Rafael Miccio con 69 golpes como escoltas.

 

Por último, en la Categoría Super-Sénior la victoria fue para Gustavo Belachur con 62 golpes. Santiago Loitegui con 67 golpes fue segundo y Miguel Díaz con 68 golpes se ubicó en tercer lugar.

 

La actividad continuará este domingo ya que desde las 16:30 hs. se realizará un Torneo de “Perros” en donde los aficionados al golf pueden llevar a un amigo que no juegue, y luego, con una charla previa del profesor Pablo Isaza, se realizará un Medal Play 9 hoyos. Además, el encuentro incluirá refrigerio y sorteos con muy buenos premios.

 

Fuente: prensa CAE

 

