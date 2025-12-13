Golf: mucha convocatoria para “Los 70 de Walter”

En el campo de golf del Club Estudiantes se celebró el 70° aniversario de Walter Gelso y fue con un Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías e importante convocatoria.

“Los 70 de Walter”, además de premiar a los ganadores de las Categorías, repartió premios especiales al Best Drive que ganó Javier Gómez Cataldi y Approach que fue para Uma Springer.

En la categoría Hasta 44 años, Matías Prado con 65 golpes fue el ganador y lo escoltaron Felipe Arenas con 66 golpes y Juan Mantegazza con 67 golpes.

Hernán Arroyo con 67 golpes ganó en la Categoría Pre-Sénior. Emiliano González con 68 golpes y Javier Lobo con 69 golpes completaron el podio.

En la categoría Sénior el ganador fue Hernán Carroze con 65 golpes con Virginia Bevegno con 68 golpes y Rafael Miccio con 69 golpes como escoltas.

Por último, en la Categoría Super-Sénior la victoria fue para Gustavo Belachur con 62 golpes. Santiago Loitegui con 67 golpes fue segundo y Miguel Díaz con 68 golpes se ubicó en tercer lugar.

La actividad continuará este domingo ya que desde las 16:30 hs. se realizará un Torneo de “Perros” en donde los aficionados al golf pueden llevar a un amigo que no juegue, y luego, con una charla previa del profesor Pablo Isaza, se realizará un Medal Play 9 hoyos. Además, el encuentro incluirá refrigerio y sorteos con muy buenos premios.

Fuente: prensa CAE