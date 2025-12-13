ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un lote de queso de consumo masivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia sanitaria tras la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de queso de pasta blanda de La Serenísima elaborado en la provincia de Buenos Aires, en el marco de un control oficial realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El hallazgo surgió a partir de la vigilancia genómica que lleva adelante el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán, que identificó un conglomerado de aislamientos de Listeria en muestras de queso remitidas por SENASA durante un muestreo de rutina.

En Trenque Lauquen

Según el informe técnico fechado el 9 de diciembre de 2025, la bacteria fue detectada en el producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento 11 de septiembre de 2025. El producto fue fabricado por la empresa Mastellone Hnos. S.A. en su planta ubicada en Trenque Lauquen.

Tras la detección, la empresa, bajo supervisión de SENASA, llevó adelante una investigación interna para identificar el foco de contaminación, que fue posteriormente eliminado. Además, se procedió al retiro del lote involucrado del mercado nacional, su destrucción y la implementación de medidas adicionales de control sanitario.

Congelado, tampoco

Si bien el producto se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo, ANMAT advirtió que podría persistir un riesgo residual en caso de que algún consumidor haya conservado el queso más allá de su vencimiento, ya sea congelado o almacenado en el freezer. Por ese motivo, el organismo recomendó no consumir bajo ninguna circunstancia el lote 2703, incluso si se encuentra fraccionado o congelado.

La advertencia es especialmente relevante para personas inmunosuprimidas, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, ya que presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

Listeriosis

La listeriosis es una infección causada por el consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria presente en el agua y el suelo, capaz de multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración. Suele eliminarse mediante la cocción. Los alimentos más comúnmente asociados a brotes son fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

Los síntomas pueden variar desde cuadros leves, como fiebre, náuseas, vómitos, diarrea y dolor de cabeza, hasta formas severas que incluyen meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio de tres semanas. (DIB)