Básquet Formativo: jugaron las definiciones y están los campeones

En la tarde de este sábado se jugaron las Finales Anuales para las categorías formativas del básquet local y fue con festejos para Sport Club Trinitarios, Independiente y El Fortín.

La Asociación de Básquet de Olavarría empieza a cerrar su calendario y en el gimnasio del Club San Martín completó las definiciones para las categorías formativas de Damas y Caballeros.

 

En el gimnasio de San Martín se completó la actividad formativa del 2025 con los partidos definitorios para conocer a los campeones anuales.

 

En primer turno, Sport Club Trinitarios se consagró el mejor en Mini y luego Independiente derrotó a Chacarita por 86 a 85 en U21 para definir todos los campeones en la rama masculina.

 

Para cerrar la jornada, El Fortín se impuso a Ferro en U17 Femenino y gritó campeón anual. Fue 61 a 51.

 

Además, en Primera División, se definió que en el Juan Manolio del Club Pueblo Nuevo tendrá lugar la Final Anual entre Independiente y Racing. Será el venidero lunes desde las 21:15.

 

Fuente: prensa ABO

 

 

