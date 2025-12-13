Secuestraron carne que era destinada para la venta clandestina en Olavarría

El Municipio informó que en el transcurso de las últimas horas personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana participó de un operativo que permitió el secuestro de restos de un animal, presuntamente un ovino, que un hombre trasladaba a bordo de un vehículo particular. La interceptación se dio en el marco de una investigación encabezada desde el Comando de Prevención Rural por venta clandestina de carne, la cual ofrecían a través de redes sociales. El conductor fue demorado y se encuentra a disposición de la Ayudantía Fiscal en Delitos Rurales.

El procedimiento se concretó en la jornada del último viernes, sobre avenida Pellegrini al 3500, donde se presume que el hombre desde su vehículo llevaba a cabo la venta de la carne, incumpliendo medidas sanitarias y bromatólogicas.

Los restos de carne fueron decomisados y las actuaciones encuadradas, en principio, como “Averiguación de ilícito” e “Infracción al artículo 206 del Código Penal”, por vulnerar las leyes de la denominada Policía Sanitaria Animal, ya fueron remitidas a la ayudantía fiscal a cargo del doctor Juan Mañero.

Las tareas se enmarcaron no sólo en la continuidad de los trabajos preventivos que de manera permanente se despliegan desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en articulación con las distintas unidades operativas de seguridad e investigación de la policía de la Provincia de Buenos Aires con las cuenta Olavarría, sino también en el compromiso asumido desde el Municipio días atrás con carniceros locales, a quienes el intendente Maximiliano Wesner les manifestó que se iban a sostener e incluso incrementar los esfuerzos para desalentar la venta clandestina de carne, como así también la faena ilegal.

De manera paralela, se solicitó a la comunidad que compre carne únicamente en locales habilitados, ya que este tipo de conductas no sólo afecta la actividad económica de carnicerías y comercios registrados, sino que representa además un grave riesgo para la salud pública, ya que se trata de alimentos que no han recibido los controles bromatológicos de rigor.

Cualquier información referida sitios donde se lleve a cabo la venta de carne en condiciones irregulares se pide que se lo denuncie a través de un mensaje de WhatsApp a Vecinos En Red (2284 544817).

Vale destacar que es muy fácil incorporarse a VER, la red de prevención ciudadana que ya integran miles de olavarrienses. Se deben comunicar únicamente a través de WhatsApp y requerir la incorporación, la cual se efectivizará una vez que se aporten datos básicos de contacto. De esa manera se podrá alertar de inmediato cualquier tipo de situación, ya que se trata de una línea de comunicación directa con el Centro de Monitoreo Municipal.