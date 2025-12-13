Argentina U17 es finalista en el Campeonato Sudamericano | Infoeme
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 22:50hs
16°
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 22:50hs
Olavarría
16°
 - 13 de Diciembre de 2025 | 20:41

Argentina U17 es finalista en el Campeonato Sudamericano

En el transcurso de este sábado, la Selección Argentina U17 logró la clasificación a la Final del Campeonato Sudamericano y además aseguró su presencia a la Americup U18 del próximo año.

Foto: FIBA

En Asunción, Argentina ganó la Semifinal del certamen sudamericano y buscará el título.

 

La “albiceleste” venció a Venezuela por 66 a 45 y estiró su racha invicta en el Sudamericano en el trascendental duelo que definió uno de los clasificados a la máxima cita continental.

 

El olavarriense Gonzalo Aman jugó 14:41 minutos con 3 rebotes y 1 asistencia.

 

En la Final, el equipo nacional enfrentará al ganador del duelo entre Brasil y Uruguay ya sabiendo que dirá presente en la Americup U18 que se disputará en el 2026.

 

