Argentina U17 es finalista en el Campeonato Sudamericano

En Asunción, Argentina ganó la Semifinal del certamen sudamericano y buscará el título.

La “albiceleste” venció a Venezuela por 66 a 45 y estiró su racha invicta en el Sudamericano en el trascendental duelo que definió uno de los clasificados a la máxima cita continental.

El olavarriense Gonzalo Aman jugó 14:41 minutos con 3 rebotes y 1 asistencia.

En la Final, el equipo nacional enfrentará al ganador del duelo entre Brasil y Uruguay ya sabiendo que dirá presente en la Americup U18 que se disputará en el 2026.