Confirmaron un caso positivo de hantavirus en Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que en el transcurso de las últimas horas se ha confirmado un caso positivo de hantavirus.

Se trata de un paciente de 16 años, quien permanece internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, con evolución favorable y el seguimiento permanente.

Se destaca que intervino el equipo de salud del Municipio, Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y Dirección de Bromatología

desde el momento en el que se manifestaron los primeros síntomas compatibles con la enfermedad, cuyo diagnóstico fue confirmado a partir de los estudios de laboratorio de rigor.

El Hantavirus se suele manifestar con fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza), náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, por lo que se solicita a personas que presenten este tipo de síntomas a que se acerquen al centro de salud más cercano.

¿Qué es el hantavirus?

Es un grupo de virus que infectan a ciertos roedores. Los humanos se contagian al inhalar partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de estos animales.

Síntomas del hantavirus (suelen aparecer entre 1 y 6 semanas después del contagio):

- Fiebre

- Dolor muscular intenso

- Dolor de cabeza

- Náuseas, vómitos o dolor abdominal

- Malestar general

- Dificultad respiratoria

- Tos

El síndrome pulmonar por hantavirus puede ser potencialmente mortal, por lo que requiere atención médica urgente.

¿Cómo se contagia?

Contagio principal:

- Inhalación de aire contaminado con partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados.

Otras vías:

- Contacto directo con roedores o sus secreciones.

- Mordeduras de roedores.

- Contaminación de alimentos.

Prevención del hantavirus

En el hogar o zonas rurales:

- Mantener la casa y galpones libres de roedores.

- Tapar grietas y entradas por donde puedan ingresar.

- Guardar la comida en recipientes herméticos.

- No barrer en seco excrementos: humedecer con lavandina (1:10) y limpiar con paño.

- Ventilar 30 minutos antes de limpiar lugares cerrados (como galpones o bodegas).

En actividades al aire libre:

- Evitar dormir directamente en el suelo o cerca de madrigueras de roedores.

- No manipular roedores vivos o muertos sin protección.

- Consumir agua potable y alimentos protegidos.

- Mantener campamentos limpios y sin restos de comida.