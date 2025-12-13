Loma Negra votó por primera vez y eligió a Gasperini | Infoeme
Loma Negra votó por primera vez y eligió a Gasperini

En el transcurso del último viernes, el Club Social y Deportivo Loma Negra votó por primera vez en su historia y eligió como nuevo presidente a Alejandro Gasperini.

Fotos: Prensa Loma Negra

Alejandro Gasperini será el nuevo presidente de Loma Negra luego de realizado el acto eleccionario, primero en la historia en la entidad “Celeste”.

 

La Lista Celeste encabezada por Alejandro Gasperini se impuso a Agrupación Celeste que presentaba a Cristian Sautú como opción en la elección que se llevó a cabo en la jornada del último viernes.

 

 

El presidente electo de la entidad de Villa Alfredo Fortabat logró 229 votos entre más de 260 votantes y comenzará sus funciones el venidero 19 de diciembre y lo hará por el periodo de dos años. Reemplazará a Walter Bahl.

 

La nueva Comisión Directiva:

Presidente: Alejandro Gasparini

Vicepresidente: Emanuel Amado

Secretaria: María Velasco

Prosecretaria: Miriam Arauz

Tesorera: Myrian Jouanny

Protesorero: Ricardo Aller

Vocales titulares: Walter Bahl, Emilio Wagner, Eduardo Quinteros, Sebastián Moriones

Vocales suplentes: Franco Mendoza, Guillermo Machado, Ivana Maestro

Comisión Revisora de Cuentas: Cecilia Collia, Fernando Rodríguez y Leonel Funes

Comisión Revisora de Cuentas Suplentes: Gaspar Verna, Verónica Schepis

 

