Loma Negra votó por primera vez y eligió a Gasperini

Alejandro Gasperini será el nuevo presidente de Loma Negra luego de realizado el acto eleccionario, primero en la historia en la entidad “Celeste”.
La Lista Celeste encabezada por Alejandro Gasperini se impuso a Agrupación Celeste que presentaba a Cristian Sautú como opción en la elección que se llevó a cabo en la jornada del último viernes.
El presidente electo de la entidad de Villa Alfredo Fortabat logró 229 votos entre más de 260 votantes y comenzará sus funciones el venidero 19 de diciembre y lo hará por el periodo de dos años. Reemplazará a Walter Bahl.
La nueva Comisión Directiva:
Presidente: Alejandro Gasparini
Vicepresidente: Emanuel Amado
Secretaria: María Velasco
Prosecretaria: Miriam Arauz
Tesorera: Myrian Jouanny
Protesorero: Ricardo Aller
Vocales titulares: Walter Bahl, Emilio Wagner, Eduardo Quinteros, Sebastián Moriones
Vocales suplentes: Franco Mendoza, Guillermo Machado, Ivana Maestro
Comisión Revisora de Cuentas: Cecilia Collia, Fernando Rodríguez y Leonel Funes
Comisión Revisora de Cuentas Suplentes: Gaspar Verna, Verónica Schepis