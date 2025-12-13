Fútbol Menor: arrancó la última fecha del Torneo Final | Infoeme
Fútbol Menor: arrancó la última fecha del Torneo Final

En la jornada de este sábado dio inició la última fecha para las dos zonas del Torneo Final y fue con muchos goles.

Fotos: Andrés Arouxet

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 5° y última fecha en diferentes escenarios.

 

En la agradable jornada sabatina hubo todos festejos para Ferro, El Fortín, Embajadores y Racing, mientras que Loma Negra sumó en todas sus presentaciones para empezar a definir los finalistas de la competencia que marca el cierre del 2025.

 

 

La fecha finalizará el próximo martes y, luego, se jugarán las Finales entre los ganadores de cada zona en cada categoría.

 

Los resultados:

En Décima:

Sierra Chica 1 – 4 El Fortín 

Municipales 1 – 5 Loma Negra 

Hinojo 1 – 2 Ferro 

 

En Novena:

Municipales 1 – 1 Loma Negra 

Hinojo 1 – 5 Ferro 

 

En Octava:

Sierra Chica 1 – 2 El Fortín 

Embajadores 5 – 1 Colonias y Cerros 

Loma Negra 8 – 2 Municipales 

Hinojo 0 – 5 Ferro 

 

 

En Séptima:

Racing 13 – 0 Luján 

Sierra Chica 0 – 4 El Fortín 

Embajadores 3 – 2 Colonias y Cerros 

Embajadores 0 – 2 Loma Negra 

 

En Sexta:

Racing 4 – 0 Luján 

Sierra Chica 1 – 4 El Fortín 

Loma Negra 4 – 2 Municipales 

 

En Quinta:

Racing 8 – 1 Luján 

Sierra Chica 0 1– 2 El Fortín 

Embajadores 5 – 0 Colonias y Cerros 

Loma Negra 4 – 2 Municipales 

 

Torneo Proyección

En Décima:

Embajadores 4 – 3 El Fortín 

En Novena

Embajadores 2 – 3 Deportes

 

