Fútbol Menor: arrancó la última fecha del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 5° y última fecha en diferentes escenarios.

En la agradable jornada sabatina hubo todos festejos para Ferro, El Fortín, Embajadores y Racing, mientras que Loma Negra sumó en todas sus presentaciones para empezar a definir los finalistas de la competencia que marca el cierre del 2025.

La fecha finalizará el próximo martes y, luego, se jugarán las Finales entre los ganadores de cada zona en cada categoría.

Los resultados:

En Décima:

Sierra Chica 1 – 4 El Fortín

Municipales 1 – 5 Loma Negra

Hinojo 1 – 2 Ferro

En Novena:

Municipales 1 – 1 Loma Negra

Hinojo 1 – 5 Ferro

En Octava:

Sierra Chica 1 – 2 El Fortín

Embajadores 5 – 1 Colonias y Cerros

Loma Negra 8 – 2 Municipales

Hinojo 0 – 5 Ferro

En Séptima:

Racing 13 – 0 Luján

Sierra Chica 0 – 4 El Fortín

Embajadores 3 – 2 Colonias y Cerros

Embajadores 0 – 2 Loma Negra

En Sexta:

Racing 4 – 0 Luján

Sierra Chica 1 – 4 El Fortín

Loma Negra 4 – 2 Municipales

En Quinta:

Racing 8 – 1 Luján

Sierra Chica 0 1– 2 El Fortín

Embajadores 5 – 0 Colonias y Cerros

Loma Negra 4 – 2 Municipales

Torneo Proyección

En Décima:

Embajadores 4 – 3 El Fortín

En Novena

Embajadores 2 – 3 Deportes