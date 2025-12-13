Fútbol Menor: arrancó la última fecha del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 5° y última fecha en diferentes escenarios.
En la agradable jornada sabatina hubo todos festejos para Ferro, El Fortín, Embajadores y Racing, mientras que Loma Negra sumó en todas sus presentaciones para empezar a definir los finalistas de la competencia que marca el cierre del 2025.
La fecha finalizará el próximo martes y, luego, se jugarán las Finales entre los ganadores de cada zona en cada categoría.
Los resultados:
En Décima:
Sierra Chica 1 – 4 El Fortín
Municipales 1 – 5 Loma Negra
Hinojo 1 – 2 Ferro
En Novena:
Municipales 1 – 1 Loma Negra
Hinojo 1 – 5 Ferro
En Octava:
Sierra Chica 1 – 2 El Fortín
Embajadores 5 – 1 Colonias y Cerros
Loma Negra 8 – 2 Municipales
Hinojo 0 – 5 Ferro
En Séptima:
Racing 13 – 0 Luján
Sierra Chica 0 – 4 El Fortín
Embajadores 3 – 2 Colonias y Cerros
Embajadores 0 – 2 Loma Negra
En Sexta:
Racing 4 – 0 Luján
Sierra Chica 1 – 4 El Fortín
Loma Negra 4 – 2 Municipales
En Quinta:
Racing 8 – 1 Luján
Sierra Chica 0 1– 2 El Fortín
Embajadores 5 – 0 Colonias y Cerros
Loma Negra 4 – 2 Municipales
Torneo Proyección
En Décima:
Embajadores 4 – 3 El Fortín
En Novena
Embajadores 2 – 3 Deportes