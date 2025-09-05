Billar 5 Quillas: jugador del Club Español presente en 9 de Julio

Deportista del Club Español Olavarría fue parte de la treintena de jugadores que participaron de la competencia aniversario de la entidad de 9 de Julio.

La competencia que consagró a Omar Nicolás Margonari tras vencer en la Final a Guillermo Cordoba del Club El Progreso de Mercedes inició el sábado con la disputa de las Zonas Clasificatorias y concluyó el domingo con los Play-Off. tercero salió Silvio Otero de Trenque Lauquen y cuarto Pablo Moras de la entidad anfitriona.

Este torneo sirvió como preparación previa al Torneo Provincial de Primera categoría que tendrá lugar en Mar del Plata y para el Campeonato Argentino a desarrollarse en noviembre en Bell Ville.