Billar 5 Quillas: jugador del Club Español presente en 9 de Julio | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:40hs
17°
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:40hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  5 quillas
 - 5 de Septiembre de 2025 | 18:03

Billar 5 Quillas: jugador del Club Español presente en 9 de Julio

El pasado fin de semana, Omar Nicolás Margonari compitió en el “Torneo Aniversario 108° del Club Español” de 9 de Julio y fue con título.

Deportista del Club Español Olavarría fue parte de la treintena de jugadores que participaron de la competencia aniversario de la entidad de 9 de Julio.

 

La competencia que consagró a Omar Nicolás Margonari tras vencer en la Final a Guillermo Cordoba del Club El Progreso de Mercedes inició el sábado con la disputa de las Zonas Clasificatorias y concluyó el domingo con los Play-Off. tercero salió Silvio Otero de Trenque Lauquen y cuarto Pablo Moras de la entidad anfitriona.

 

Este torneo sirvió como preparación previa al Torneo Provincial de Primera categoría que tendrá lugar en Mar del Plata y para el Campeonato Argentino a desarrollarse en noviembre en Bell Ville.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME