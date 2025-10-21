Recomendaciones frente a las alertas meteorológicas vigentes | Infoeme
Recomendaciones frente a las alertas meteorológicas vigentes

En la tarde de este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de advertencias, y ubicó a Olavarría y gran parte de la Provincia bajo tres alertas de nivel amarillo por fuertes tormentas.

En este marco, el organismo recomendó:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

 

