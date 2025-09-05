Con proyectos de Olavarría, se conocieron los ganadores de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Con una participación de 340 estudiantes y 65 docentes evaluadores de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué se desarrolló la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la provincia de Buenos Aires en el Centro de Exosiciones Municipal de Olavarría (CEMO). En este sentido se conocieron los proyectos ganadores y las menciones especiales que surgieron como resultado del trabajo de los estudiantes, basados en sus propios intereses y comunidades de arraigo.

Cabe recordar que el encuentro, que tuvo como sede a nuestra ciudad, se desarrolló el pasado jueves 28 de agosto, con la presencia destacada del director general de Cultura y Educación bonaerense Alberto Sileoni, la subdirectora de Inclusión y Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas Micaela Barrena y el intendente Maximiliano Wesner.

En el marco del evento se presentaron 159 proyectos enmarcados en diversas áreas del conocimiento: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Derecho y Ciudadanía, Ingeniería y Tecnología, Educación Tecnológica, Emprendedurismo, Arte, Matemática y Prácticas del Lenguaje.

“En general el balance de la feria es altamente positivo desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta que la intención es que más allá de la presentación de los distintos stands se convierta en un encuentro educativo donde las escuelas puedan presentar sus proyectos y participar de diferentes talleres y actividades”, destacó la coordinadora Regional de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas Gisela Croce.

Croce sostuvo que “desde Región buscamos que sea un encuentro educativo a través del conocimiento”.

Además agregó que “la repercusión fue muy buena a nivel general pero también en cuanto a números, la feria año tras año va creciendo, pero particularmente en este 2025 hubo un crecimiento notable en la cantidad de proyectos presentados, que no solo habla de lo cuantitativo sino de las formas de enseñar que están cambiando, y de docentes que están abordando problemáticas o situaciones que suceden en los contextos de las instituciones o en la realidad de cada una de las escuelas a través del conocimiento”.

“Fue sumamente productivo y constructivo para las instituciones. Hubo 159 proyectos, de los cuales solo 9 pasan a la instancia provincial, donde se busca que esté representada la región y que todos los distritos participen de la instancia provincial, en los distintos niveles y áreas”.

En cuanto al proceso de selección, Gisela Croce explicó que se buscó que cada iniciativa “cumpla con las reglamentaciones de un proyecto de Feria de Ciencias, y en base a eso se puso a debate y se eligieron aquellos proyectos que pasaban a la instancia provincial a través del Comité Evaluador, con propuestas que sean característicos de nuestra región y que estén insertas en la sociedad”.

Las propuestas presentadas reflejaron el talento, la creatividad y la construcción colectiva de saberes de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de Educación Especial, Técnica Profesional, Jóvenes y Adultos, Artística y Ambiental, entre otras.

La exitosa feria educativa concentró la presencia de Cooperadoras Escolares del Jardín N° 918; la Escuela Primaria N°65, la Escuela Secundaria N°13 y la Escuela de Educación Agraria N°1 y el desarrollo de talleres temáticos y abiertos a cargo del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”; las Facultades de Ciencias Sociales e Ingeniería, la Dirección de Tecnología Educativa, la Dirección de Educación Sexual Integral.

Durante el acto de cierre del acto se seleccionaron los proyectos ganadores que representarán a la Región 25 en la instancia Provincial que se realizará en la ciudad de Mar de Ajó los días 16, 17 y 18 de septiembre.

“Visualizando el derecho a la ESI a través de la fotografía estereoscópica” de la Escuela de Bellas Artes de Azul.

“Ecocasitas: Aventura de barro y sol” Jardín de Infantes Municipal Belén de Olavarría.

“Construimos puentes: convivencia y diálogo a través del arte y la tecnología” de la Escuela de Educación Especial Nº 501 “Mariano Moreno” de Tapalqué.

“Moscas al vuelo: aromas que repelen” Escuela Primaria N°13 Ernestina Darhampe de Malere de Azul.

“Estación meteorológica La Moderna” EES N°20 extensión 1 paraje La Moderna de Olavarría.

“¿Te ubicas?” EP Nº 22 Hipólito Yrigoyen de Bolívar.

“Salamone accesible” EEST N°1 Cnel. Pedro Burgos de Azul.

Educación Ambiental Integral: Aplicación en: “Inflador Solar para Bicicletas y Motos”.

EEST Nº 1 de Tapalqué.

“Fresa CNC” de la EEST N°2 “Luciano Fortabat” de Olavarría.

“Triatlón robótico y Fútbol Robótico” de Club de Ciencias “Problem Breakers” de Azul.

En la oportunidad además se entregaron las menciones especiales a los siguientes proyectos:

“Los Puentes de Olavarría”. Identidad de nuestra ciudad. Jardín de Infantes Nuestra Señora del Rosario de Olavarría.

“Niños Escultores” Instituto Helen Keller de Olavarría.

“Descomponiendo problemas” Escuela Secundaria Técnica N°2 de Azul.

“Código mascota, un QR para volver” Escuela Primaria N°2 de Olavarría.

“Cibernautas” Escuela Primaria N°1 de Azul.

“Quijote…ando” Jardín de Infantes “Inmaculada Concepción” de Azul.

“La Laguna San Luis en el partido de Bolívar: un trayecto histórico de tensiones y transformaciones”. Colegio Cervantes de Bolívar.

El Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación, contribuye al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de todos los niveles y modalidades, mediante propuestas de enseñanza que promueven el trabajo colectivo, creativo y participativo a partir de los intereses e indagación del conocimiento de los propios estudiantes.