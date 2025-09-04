Hockey: jugadoras de Estudiantes, campeonas argentinas

Excelente rendimiento lograron jugadores y jugadoras de Estudiantes en los Campeonatos Argentinos de Selecciones Sub16 disputados en Córdoba y Monte Hermoso.

En la ciudad bonaerense se realizó la competencia femenina donde, las dirigidas por Francisco Amoroso, lograron consagrarse campeonas. En el plantel que se subió a lo más alto del podio estuvieron Mercedes Olivieri, Elena Arcumano, Milagros Amoroso Alcaza y Ema Ramírez.

Por su parte, los Caballeros que viajaron hasta Córdoba contaron con Lucio Scarafiocca, Adriano Quintana, Valentín Andraca, Bruno Cominotto, Elías Domínguez y Tomás Pistasoli. El equipo alcanzó las semifinales y finalizó en la 6° posición nacional.

Los resultados:

Damas

Zona:

FTH 2-0 Asociación Bahiense

FTH 4-1 Asociación Pampeana

FTH 2-2 Asociación Marplatense

Semifinales: FTH 4-0 Federación de Santiago del Estero

Final: FTH 3-1 Asociación del Litoral

Caballeros

Zona:

FTH 2-1 Federación Cordobesa

FTH 1-5 Asociación Mendocina

FTH 0-7 Asociación de Buenos Aires

Semifinales: FTH 1-0 Asociación Salteña

Partido por el 5° puesto: FTH 1-2 Asociación Mendocina

Fuente: Prensa CAE