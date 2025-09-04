Rugby: jugaron todas las categorías olavarrienses | Infoeme
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 16:16hs
10°
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 16:16hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Rugby
 - 4 de Septiembre de 2025 | 15:02

Rugby: jugaron todas las categorías olavarrienses

El pasado fin de semana, los equipos de rugby de Estudiantes y El Fortín completaron sus presentaciones y fue con derrotas. Además, jugaron las Juveniles del “Bata”.

Estudiantes en todas sus categorías y El Fortín con el primer equipo completaron una nueva fecha de las competencias organizadas por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

 

Por el Regional Pampeano C, y en el Ricardo Giles del Parque Guerrero, Estudiantes recibió a El Nacional de Bahía Blanca logrando el triunfo en Intermedia. En Primera, tras un reñido duelo, fue festejo bahiense.

 

Además, los equipos juveniles de Estudiantes afrontaron una nueva fecha del Torneo Súper 7 UROBA en Azul frente a Remo.

 

Por último, en el Torneo Clasificatorio, El Fortín cayó en su visita a Rojas donde enfrentó a Yagua Pitas.

 

Los resultados:

Primera División 

Estudiantes 10 – 19 El Nacional

Yagua Pita 25 – 5 El Fortín

Intermedia

Estudiantes 46 – 12 El Nacional

M14: 

Remo 25 – 0 Estudiantes

M16: 

Remo 14 – 24 Estudiantes

M18: 

Remo 17 – 13 Estudiantes

 

Fuente: Prensa CAE // El Fortín

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME