Rugby: jugaron todas las categorías olavarrienses

Estudiantes en todas sus categorías y El Fortín con el primer equipo completaron una nueva fecha de las competencias organizadas por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

Por el Regional Pampeano C, y en el Ricardo Giles del Parque Guerrero, Estudiantes recibió a El Nacional de Bahía Blanca logrando el triunfo en Intermedia. En Primera, tras un reñido duelo, fue festejo bahiense.

Además, los equipos juveniles de Estudiantes afrontaron una nueva fecha del Torneo Súper 7 UROBA en Azul frente a Remo.

Por último, en el Torneo Clasificatorio, El Fortín cayó en su visita a Rojas donde enfrentó a Yagua Pitas.

Los resultados:

Primera División

Estudiantes 10 – 19 El Nacional

Yagua Pita 25 – 5 El Fortín

Intermedia

Estudiantes 46 – 12 El Nacional

M14:

Remo 25 – 0 Estudiantes

M16:

Remo 14 – 24 Estudiantes

M18:

Remo 17 – 13 Estudiantes

Fuente: Prensa CAE // El Fortín