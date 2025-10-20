Vóley: hubo presencia olavarriense en en la Li.Pro.Bo Sub16

En las ciudades de Mar del Plata y Coronel Vidal tuvo continuidad el certamen formativo organizado por la Federación Bonaerense de Voleibol y en la categoría Sub16 se jugó el clasificatorio a la Copa Argentina, a disputarse en Chapadmalal.

En el Club Once Unidos de Mar del Plata trece formaciones, entre ellas Estudiantes y Pueblo Nuevo de Olavarría, disputaron la tercera etapa final de la Liga Provincial Femenina A 1 y la mejor colocación fue la del “Bataraz” que finalizó cuarto. Las "Lobas" fueron 12°.

Por otro lado, en Caballeros, Estudiantes volvió a medirse con los mejores de la Provincia y finalizó en el 9° puesto.

Por último, Racing finalizó 12° en el Polideportivo Municipal de Coronel Vidal donde se disputó la Liga Provincial Femenina A2 para 15 formaciones. El equipo “Chiara” se impuso a Estudiantes de Bahía Blanca y Municipalidad de Pila, pero sumó derrotas ante Compañía General de Salto y Comunicaciones de Pergamino en la Zona de Grupos y ante Estudiantes de Bahía Blanca y Automoto de Tornquist en los duelos por puestos.

Los resultados:

Damas:

Sábado

Pueblo Nuevo 0 – 3 Mar Chiquita

Estudiantes 1 – 3 Olimpo

Estudiantes 1 – 3 Mar Chiquita

Pueblo Nuevo 0 – 3 Olimpo

Domingo

Pueblo Nuevo 0 – 3 Estudiantes

Play-Off

Pueblo Nuevo 0 – 2 Riberas

Estudiantes 3 – 0 I.A.E

Lunes

Play-Off

Argentino (Trenque Lauquen) 0 – 2 Pueblo Nuevo

Once Unidos 3 – 0 Estudiantes

Pueblo Nuevo 1 – 2 Ce.De.Tal.Vo.

Estudiantes 0 – 3 Mar Chiquita

Caballeros:

Pila 3 – 0 Estudiantes

Once Unidos A 3 – 0 Estudiantes

Estudiantes 3 – 1 Mar Chiquita B

Play-Off

Estudiantes 2 – 0 Ce.De.Tal.Vo.

Estudiantes 2 – 0 Mar Chiquita B