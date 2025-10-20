Vóley: hubo presencia olavarriense en en la Li.Pro.Bo Sub16

En las ciudades de Mar del Plata y Coronel Vidal tuvo continuidad el certamen formativo organizado por la Federación Bonaerense de Voleibol y en la categoría Sub16 se jugó el clasificatorio a la Copa Argentina, a disputarse en Chapadmalal.
En el Club Once Unidos de Mar del Plata trece formaciones, entre ellas Estudiantes y Pueblo Nuevo de Olavarría, disputaron la tercera etapa final de la Liga Provincial Femenina A 1 y la mejor colocación fue la del “Bataraz” que finalizó cuarto. Las "Lobas" fueron 12°.
Por otro lado, en Caballeros, Estudiantes volvió a medirse con los mejores de la Provincia y finalizó en el 9° puesto.
Por último, Racing finalizó 12° en el Polideportivo Municipal de Coronel Vidal donde se disputó la Liga Provincial Femenina A2 para 15 formaciones. El equipo “Chiara” se impuso a Estudiantes de Bahía Blanca y Municipalidad de Pila, pero sumó derrotas ante Compañía General de Salto y Comunicaciones de Pergamino en la Zona de Grupos y ante Estudiantes de Bahía Blanca y Automoto de Tornquist en los duelos por puestos.
Los resultados:
Damas:
Sábado
Pueblo Nuevo 0 – 3 Mar Chiquita
Estudiantes 1 – 3 Olimpo
Estudiantes 1 – 3 Mar Chiquita
Pueblo Nuevo 0 – 3 Olimpo
Domingo
Pueblo Nuevo 0 – 3 Estudiantes
Play-Off
Pueblo Nuevo 0 – 2 Riberas
Estudiantes 3 – 0 I.A.E
Lunes
Play-Off
Argentino (Trenque Lauquen) 0 – 2 Pueblo Nuevo
Once Unidos 3 – 0 Estudiantes
Pueblo Nuevo 1 – 2 Ce.De.Tal.Vo.
Estudiantes 0 – 3 Mar Chiquita
Caballeros:
Pila 3 – 0 Estudiantes
Once Unidos A 3 – 0 Estudiantes
Estudiantes 3 – 1 Mar Chiquita B
Play-Off
Estudiantes 2 – 0 Ce.De.Tal.Vo.
Estudiantes 2 – 0 Mar Chiquita B