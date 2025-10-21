La fecha arrancó con goles y el debut de Florencia Salguero en Primera División | Infoeme
 - 21 de Octubre de 2025 | 00:09

La fecha arrancó con goles y el debut de Florencia Salguero en Primera División

En la noche de este lunes dio comienzo una nueva fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y fue con el debut de Florencia Salguero como árbitro en la Primera División.

Fotos: Verito Fotografías

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría marcó un nuevo hecho significativo ya que en el Tete Di Carlo, Florencia Salguero se transformó en la segunda mujer en dirigir la máxima categoría.

 

La 11° fecha dio comienzo en el Tete Di Carlo en la noche de este lunes con triunfo de Hinojo ante Colonias y Cerros, pero más allá de un partido que tuvo muchos goles en el primer tiempo, Florencia Salguero  marcó un nuevo hito en la competencia olavarriense.

 

 

El festejo “Albiverde” que inició en ventaja y logró dar vuelta el resultado tras las conversiones del “Tricolor” significó la primera conquista en el certamen.

 

 

La árbitro, acompañada por Daiana Suárez y Brenda Valiente, fueron las encargadas de impartir justicia y se transformaron en el segundo equipo arbitral en controlar las acciones en un partido de Primera División.

 

Los resultados:

En Primera

Colonias y Cerros 2 (Nelson Loiza, Milton Pesag) – 3 (Agustín Corvalán -2-, Tobías Ruppel) Hinojo

En Reserva

Colonias y Cerros 2 – 2 Hinojo

 

