Martes 21 de Octubre 2025 - 17:10hs
Martes 21 de Octubre 2025 - 17:10hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 21 de Octubre de 2025 | 14:20

Liga Profesional: festejó el “Santo” y se ilusiona

Con la presencia de Santiago Salle en el complemento, San Martín de San Juan logró un valioso triunfo en sus aspiraciones de mantenerse en Primera División. Además estuvieron Barbieri, Cardillo y Janson.

Foto: Prensa CASM

El Torneo Clausura de la Liga Profesional jugó gran parte de la 13° fecha y fue con minutos para tres de los cuatro olavarrienses en consideración y un valioso triunfo para San Martín de San Juan.

 

En condición de local y en la tarde del domingo, San Martín venció a Independiente por 1 a 0 y sigue con las chances intactas de mantener la categoría. Santiago Salle ingresó a los 78´en el elenco sanjuanino.

 

Además, en Mendoza, Independiente Rivadavia cayó 2 a 1 ante Banfield. Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 74´ y Mauricio Cardillo a los 81´ en la “Lepra”.

 

Por último, en “La Bombonera” donde se realizó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo, Boca Juniors cayó 2 a 1 ante Belgrano. Lucas Janson integró el banco de suplentes del “Xeneize”, pero no sumó minutos.

