Liga Profesional: festejó el “Santo” y se ilusiona

El Torneo Clausura de la Liga Profesional jugó gran parte de la 13° fecha y fue con minutos para tres de los cuatro olavarrienses en consideración y un valioso triunfo para San Martín de San Juan.

En condición de local y en la tarde del domingo, San Martín venció a Independiente por 1 a 0 y sigue con las chances intactas de mantener la categoría. Santiago Salle ingresó a los 78´en el elenco sanjuanino.

Además, en Mendoza, Independiente Rivadavia cayó 2 a 1 ante Banfield. Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 74´ y Mauricio Cardillo a los 81´ en la “Lepra”.

Por último, en “La Bombonera” donde se realizó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo, Boca Juniors cayó 2 a 1 ante Belgrano. Lucas Janson integró el banco de suplentes del “Xeneize”, pero no sumó minutos.