Rugby: exitoso paso del Regional Pampeano Femenino por el Parque Guerrero | Infoeme
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 16:14hs
10°
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 16:14hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Rugby
 - 4 de Septiembre de 2025 | 14:54

Rugby: exitoso paso del Regional Pampeano Femenino por el Parque Guerrero

El pasado fin de semana, y a pesar de las malas condiciones climáticas, se completó exitosamente el Regional Pampeano Femenino.

Fotos: Andrés Arouxet

El sector de rugby del Parque Guerrero recibió una importante competencia de rugby femenino con más de 200 jugadoras representantes de tres Uniones.

 

 

Equipos de Mar del Plata, General Villegas, Bolívar y representantes de la Unión del Sur llegaron hasta Olavarría para disputar la clasificación al Nacional de Clubes que organiza la Unión de Rugby de Argentina.

 

 

Fueron dos jornadas de mucha actividad en Primera División y Juveniles con la fiscalización de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires donde se consagró Palihue de Bahía Blanca al derrotar por un contundente 31 a 0 a Indias de Bolívar.

 

Fuente: Una Ovalada

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME