Rugby: exitoso paso del Regional Pampeano Femenino por el Parque Guerrero

El sector de rugby del Parque Guerrero recibió una importante competencia de rugby femenino con más de 200 jugadoras representantes de tres Uniones.

Equipos de Mar del Plata, General Villegas, Bolívar y representantes de la Unión del Sur llegaron hasta Olavarría para disputar la clasificación al Nacional de Clubes que organiza la Unión de Rugby de Argentina.

Fueron dos jornadas de mucha actividad en Primera División y Juveniles con la fiscalización de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires donde se consagró Palihue de Bahía Blanca al derrotar por un contundente 31 a 0 a Indias de Bolívar.

Fuente: Una Ovalada