Independiente sigue sumando triunfos en el Torneo Clausura

En la noche del martes dio comienzo una nueva fecha del Torneo Clausura y fue con festejo para Independiente en condición de local.

Foto: Prensa Independiente

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició la 7° fecha en Tandil y fue con festejo para Independiente que sigue en ganador.

 

El “Rojinegro” venció 89 a 64 a El Fortín y sumó su sexto triunfo en igual cantidad de presentaciones en la competencia olavarriense. Francisco Ullua con 19 puntos fue el máximo anotador de la noche.

 

Sólo un cuarto duró la paridad en el recinto “Rojinegro” que con el correr de los minutos hizo valer la localía y se alejó cada vez más para seguir de la mejor forma con la defensa del título.

 

La programación tendrá más acción en la noche del viernes cuando Racing reciba a Chacarita y el jueves, Pueblo Nuevo será local ante Ferro. Por último, en Bolívar, Sport Club Trinitarios recibirá a San Martín.

 

Síntesis Independiente – El Fortín:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros:

Independiente (89): Di Salvo (0), San Martín (8), Lanusse (6), Ullua (19), Zulberti (16) -FI- Weisbeck (6), Gutkin (5), Pedone Diez (14), Capristo (4), Lasarte (2), Ojeda (9). DT- Emmanuel Hartstock

El Fortín (64): Negretti (0), Leuful (18), Mondini (7), Navarro (11), Funes (3) -FI- Negrete (0), Pereyra (0), Silverii (2), Lucini, M. (10), Lucini, V. (4), Garces (5); Iseppi (4). DT- Santiago Navarro

Parciales: 17 – 17; 44 – 36; 73 – 50 y 89 – 64.

 

