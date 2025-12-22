Llegó el verano: Olavarría está bajo alerta por temperaturas extremas y este lunes fue la cuarta ciudad más calurosa del país

A un día del inicio del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas para Olavarría que en horas de la mañana de este lunes se ubicó en el top 4 de las ciudades más calurosas de la Argentina.

Luego del inicio del verano este domingo, la nueva estación del año llegó con todo y este lunes nuestra ciudad fue ubicada en el ranking de temperaturas descendentes del SMN: para las 9 Olavarría se ubicó como la ciudad con temperaturas más altas en la provincia de Buenos Aires y la cuarta a nivel nacional.

Para las 9, la Estación Meteorológica local registró 24.4ºC con la humedad al 91%, el cielo parcialmente nublado y el viento desde el noreste a 14 km/h.

En tanto, a nivel nacional, la ciudad más calurosa de la Argentina fue Monte Caseros de Corrientes con 25.6ºC, seguida de Gualeguaychú (Entre Ríos) con 24.8ºC, y en tercer puesto Ituzaingo de Corrientes con 24.6ºC. En cuarto lugar apareció Olavarría con 24.4°C.