Adjudicarán los lotes con servicios en Sierra Chica

El Municipio de Olavarría informa que en el mediodía del próximo lunes se llevará a cabo el acto público de sorteo y adjudicación enmarcado en el “Programa Municipal de Lotes con Servicios para Sierra Chica”, actividad que se enmarca en la continuidad de las medidas y decisión política de la gestión municipal de seguir acercando soluciones habitacionales a vecinos y vecinas de todo el Partido.

La actividad se desarrollará desde las 12:30 horas en el club Sierra Chica. Se invita a acercarse a las personas que se inscribieron durante las últimas semanas.

En ese sentido, desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial se explicó que únicamente participarán del sorteo quienes se anotaron a través del Registro de Demanda Habitacional, entre el 14 de noviembre y 14 de diciembre.

Vale recordar que uno de los requisitos ineludibles fue ser nativo o radicado en la localidad, una impronta que desde la actual gestión municipal se le ha dado a este tipo de programas, con el objetivo de seguir fomentando el arraigo, pero también la tradición y la particularidad de cada comunidad del Partido.

El Programa Municipal para Sierra Chica se encuentra integrado por 31 lotes con servicios, que estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal de Sierra Chica.

Se recuerda, por último, que este viernes, también desde las 12:30 horas, se realizará el acto de sorteo y adjudicación correspondiente al Programa de Lotes con Servicios para Villa Alfredo Fortabat.

Con estos dos programas, que se suman a los ya desplegados en Sierras Bayas, Colonia Hinojo y la ciudad cabecera, la actual gestión municipio ha brindado alrededor de 380 soluciones habitacionales a vecinos y vecinas de distintos puntos del Partido de Olavarría.