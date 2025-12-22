Espigas confirmó la continuidad de Burghini

El Club Espigas confirmó la continuidad de Pablo Burghini como técnico de los planteles superiores para el venidero año en las competencias de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Pablo Burghini seguirá siendo el DT del elenco chacarero el próximo año luego de la llegada a la entidad en julio del 2025.

Ya sin Ernesto Giménez como presidente de la entidad, pero con “Poroto” Herrera en su reemplazo, se definió la continuidad del DT para el venidero año buscando volver a las instancias definitorias de los certámenes liguistas que iniciarán con el Torneo Unión Regional Deportiva y concluirán con el certamen oficial olavarriense.

En la renovación con el profesor de educación física estuvieron presentes, además del presidente, el resto de la Comisión Directiva que ejerce funciones desde septiembre pasado.