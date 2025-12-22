Liga Nacional: OTC cortó la seguidilla de victorias | Infoeme
Lunes 22 de Diciembre 2025
Lunes 22 de Diciembre 2025
Olavarría
Infoeme
 deportes
 Básquet
 22 de Diciembre de 2025

Liga Nacional: OTC cortó la seguidilla de victorias

El elenco que cuenta con Bruno Sansimoni y Agustín Brocal perdió en la noche del domingo y cortó la seguidilla de victorias en la Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

En Misiones, Oberá Tenis Club no pudo sumar su quinto triunfo seguido en la máxima categoría del básquet local al caer ante Obras Basket.

 

OTC cayó 78 a 66 ante Obras Basket en una noche misionera muy calurosa donde hubo un encuentro parejo que sobre el final tuvo el quiebre a favor de la visita, que estuvo más efectiva y logró quedarse con la victoria.

 

Los dirigidos por Fabio Demti no pudieron sostener el buen juego que venían demostrando, se encontraron con un Obras que se plantó bien en defensa y lastimó en momentos claves y cortaron una racha de cuatro victorias seguidas.

 

En el último partido del año del elenco “Celeste”, Bruno Sansimoni aportó 5 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 25:30 minutos en la cancha y Agustín Brocal sumó 35:37 minutos con 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

 

