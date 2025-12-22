Liga Nacional: OTC cortó la seguidilla de victorias

En Misiones, Oberá Tenis Club no pudo sumar su quinto triunfo seguido en la máxima categoría del básquet local al caer ante Obras Basket.

OTC cayó 78 a 66 ante Obras Basket en una noche misionera muy calurosa donde hubo un encuentro parejo que sobre el final tuvo el quiebre a favor de la visita, que estuvo más efectiva y logró quedarse con la victoria.

Los dirigidos por Fabio Demti no pudieron sostener el buen juego que venían demostrando, se encontraron con un Obras que se plantó bien en defensa y lastimó en momentos claves y cortaron una racha de cuatro victorias seguidas.

En el último partido del año del elenco “Celeste”, Bruno Sansimoni aportó 5 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 25:30 minutos en la cancha y Agustín Brocal sumó 35:37 minutos con 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.