Hubo entrega de trofeos y distinciones para el vóley olavarriense

En uno de los gimnasios del Parque Olavarría, la Asociación Olavarriense de Voleibol premió a equipos consagrados en distintas categorías, a la par que entregó distinciones a quienes alcanzaron distintos logros deportivos y a quienes han contribuido con el desarrollo del deporte.

Quienes se destacaron en la presente temporada tuvieron su reconocimiento en un acto que contó con con la presencia del Subsecretario de Deportes del municipio, profesor Juan Pablo Arouxet y del Director de Deporte Social, profesor Pablo Coniglio.

Las premiaciones:

Sub12: Campeón Estudiantes, Subcampeón Pueblo Nuevo

Sub14: Campeón Estudiantes. Subcampeón Pueblo Nuevo.

Sub16: Campeón Estudiantes. Subcampeón Racing Atletic Club.

Sub18: Campeón Estudiantes. Subcampeón: Estudiantes B.

Maxivoleibol Femenino Gran Prix

Campeón Racing Azul. Subcampeon: Racing Blanco.

Maxivoleibol Femenino Copa de Verano

Campeón: Mariano Moreno Amarillo. Subcampeón Racing Blanco.

Intermedia Femenino Copa de Verano

Campeón: San Martin (Sierras Bayas). Subcampeon: Independiente VAF.

Primera Masculino Oficial

Campeón Pueblo Nuevo. Subcampeón: Mariano Moreno.

Además, Valentín Carpinetti, que participó de la Liga Federal 2025 con Liniers de Bahía Blanca y Valentin Masson, mejor bloqueador en las finales LiCeBo en Mar del Plata fueron distinguidos.

Entre las demás menciones también se destacó lo realizado por Guillermo Ducuing coordinador torneos Sub12, Sub14, Sub16, Sub18 y Promocional Sub15 y Sub 8, a Soledad Passarini, categorías Intermedia y Maxivoleibol Femenino, a Sebastián O’Higgins categoría Primera masculino y a Franco Labattaglia coordinador LiCeBo y Torneo Provincial de Clubes.

Enzo Flores, jugador de Estudiantes, por haber sido integrante de la Selección Bonaerense Sub14 rama masculina, que obtuvo el octavo puesto en el Campeonato Argentino disputado entre el 2 y el 7 de junio en San Carlos de Bariloche y Tomás Medina Páez, jugador de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, por haber sido integrante de la Selección FBV Sub16 rama masculina, que obtuvo el quinto puesto en el Campeonato Argentino disputado entre el 5 y el 9 de agosto en San Miguel de Tucumán, también recibieron su mención.

Por otro lado, también hubo distinciones a clubes locales por distintos logros alcanzados durante el 2025 y al Colegio de Árbitros por su actuación en la competencia local, provincial, nacional e internacional.

Por último, la entrega vivió su momento especial con el homenaje a Ricardo Luis De Luca por su encomiable labor de más de cuatro décadas al servicio del voleibol olavarriense.

“Tato, no te olvidaremos porque seguís con nosotros en cada reunión, en cada torneo, en nuestros corazones y en el de cada niño que alguna vez empujaste a amar este deporte”, destacaron dirigentes del vóley olavarriense.

Fuente: prensa AOV