Tras un reclamo vecinal, protección ciudadana intervino en un conflicto del Barrio Pueblo Nuevo
Lunes 22 de Diciembre 2025 - 12:58hs
30°
Lunes 22 de Diciembre 2025 - 12:58hs
Olavarría
30°
Infoeme
 comunidad
 - 22 de Diciembre de 2025 | 12:23

Tras un reclamo vecinal, protección ciudadana intervino en un conflicto del Barrio Pueblo Nuevo

Junto a efectivos policiales se intervino en un predio que fue el foco de conflicto con varias denuncias vecinales por el mal estado en el que se encontraba. 

El Municipio informó que efectivos de Protección Ciudadana intervinieron en el Barrio Pueblo Nuevo tras varias denuncias de los vecinos de la zona por situaciones conflictivas: reacondicionaron un predio que se encontraba en malas condiciones. 

Según detallaron, el lugar del conflicto está ubicado sobre calle Cnel. Suárez al 1400, blanco de varias situaciones de conflicto en donde se realizó una intervención de la que también participó personal policial de la Estación Departamental de Policía de Seguridad.

Allí, el personal garantizó con su presencia el ingreso de maquinaria contratada por el titular del inmueble para realizar tareas de limpieza y mantenimiento

Tal intervención fue realizada a raíz de un reclamo de los vecinos por las condiciones en las que se encontraba. Desde el municipio y la Policía lograron dar con su adquirente, y en función de ello tomaron las medidas necesarias para el reacondicionamiento del predio.

 

