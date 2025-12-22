Tras un reclamo vecinal, protección ciudadana intervino en un conflicto del Barrio Pueblo Nuevo

El Municipio informó que efectivos de Protección Ciudadana intervinieron en el Barrio Pueblo Nuevo tras varias denuncias de los vecinos de la zona por situaciones conflictivas: reacondicionaron un predio que se encontraba en malas condiciones.

Según detallaron, el lugar del conflicto está ubicado sobre calle Cnel. Suárez al 1400, blanco de varias situaciones de conflicto en donde se realizó una intervención de la que también participó personal policial de la Estación Departamental de Policía de Seguridad.

Allí, el personal garantizó con su presencia el ingreso de maquinaria contratada por el titular del inmueble para realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

Tal intervención fue realizada a raíz de un reclamo de los vecinos por las condiciones en las que se encontraba. Desde el municipio y la Policía lograron dar con su adquirente, y en función de ello tomaron las medidas necesarias para el reacondicionamiento del predio.