Ferro se quedó con el Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso"

En la noche del domingo y con un buen marco de público se definió el campeón del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El "Carbonero" derrotó 1 a 0 a Estudiantes en la Final de la competencia de Primera División del fútbol local.

En un partido muy mal jugado, y con muy poca propuesta para el buen número de espectadores que dijeron presentes, ganó el equipo que supo aprovechar el error rival.

Poco y nada pasó en los 90 minutos de definición en el Buglione Martinese, ninguno de los equipos arriesgó demasiado, no generaron jugadas elaboradas y los arcos quedaron muy lejos, pero en un error “Bataraz”, lo aprovechó el elenco dirigido por Gustavo Liggerini que se quedó con la Copa y el boleto al Torneo Regional Amateur 2026.

Transcurrían 83 minutos cuando un pelotazo largo encontró mal parada a la defensa del elenco que se había adjudicado la Fase Regular y Franco Vales no desaprovechó la oportunidad y tras gambetear a Masson, marcó el único gol del partido.

Sin mucha idea y sin haberse acercado en todo el partido, Estudiantes debió intentar llegar a la igualdad para forzar la continuidad del juego, pero Vedelini y la defensa “Carbonera” defendieron bien su arco y ya no quedó tiempo para más que los festejos del nuevo campeón.

Ferro volvió a consagrarse tras su último título en 2021 y recibió el trofeo en manos de José Antonio “Tito” Alonso que, también, había sido el encargado de dar el puntapié inicial al último partido del 2025 en el fútbol de Olavarría.

Síntesis Estudiantes – Ferro:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Nicolás Moreno

Estudiantes (0): Masson; Leguizamón (Braun), Castares, Garrido, Vitale: F. Peralta (Borda), Candia, Sbardolini (Padín), B. Peralta; San Julián, Stular (Ferrara). DT- Mauricio Peralta

Ferro (1): Vedelini; Saénz Buruaga (Campos), Aguirre, Boungiorno, Buscaglia; Lareu (Leal), Malinauskas, Álvarez (Gargaglione), Ayesa; Castañares, Vales (Tamagnini). DT- Gustavo Liggerini

Amonestados: F. Peralta, Candia, Braun (CAE); Vedelini, Álvarez, Vales, Leal (FCFCS)

Expulsados: No hubo

Goles: 38´ ST Franco Vales (FCFCS)