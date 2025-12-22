Cómo funcionará la recolección de residuos en las fiestas de fin de año

El Municipio informó que en el marco de la llegada de las fiestas de fin de año habrá cambios en la recolección de residuos según lo detallado por la empresa a cargo del servicio, Transportes Malvinas.

Durante los días miércoles 24 y 31 de diciembre, el servicio de recolección se realizará de manera normal durante el horario diurno. No obstante, no se realizará el turno nocturno.

Asimismo, el 25 de diciembre y 1 de enero, no habrá recolección diurna pero el servicio se brindará normalmente en el horario nocturno.

Vale aclarar que cada uno de los servicios se brindará sin modificar la franja horaria asignada regularmente a cada recorrido.

De manera paralela, desde la Coordinación de Ambiente, se detalló que, en el marco del Programa GIRO, la recolección de materiales reciclables durante los días 24 y 31 se realizará de manera normal, dado que los días miércoles solo se lo hace en horario diurno.

El 25 de diciembre no sé contará con servicio, con lo cual no contarán con recolección de reciclables las rutas verde y marrón. El 1 de enero, por último, el servicio se brindará normalmente.

Fiestas más sustentables

Desde el Municipio se invita a la comunidad a celebrar las fiestas de manera responsable, evitando sacar residuos fuera de los días y horarios establecidos, reduciendo el uso de descartables y separando correctamente los materiales reciclables. Pequeñas acciones contribuyen a mantener la ciudad más limpia y a cuidar el ambiente durante estas fechas especiales.