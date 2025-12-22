Olavarrienses en Liga Argentina: Merchant debutó en Viedma

El olavarriense debutó en Deportivo Viedma y sumó su primer partido de la temporada en la Liga Argentina tras su destacado paso por Racing en el certamen provincial bonaerense.
En su primer partido en el equipo rionegrino, Jeffrey Merchant sumó 22:05 minutos con 6 puntos, 1 asistencia y 2 recuperos pero fue derrota ante el puntero de la Conferencia Sur.
Deportivo Viedma terminó cayendo 93 a 73 ante Provincial en el Ángel Cayetano Arias y terminó el año con un balance de 6 victorias y 7 derrotas.
Los dirigidos por Guillermo Bogliacino tendrán su primer compromiso el próximo 16 de enero, en condición de visitante frente a Centenario de Venado Tuerto.