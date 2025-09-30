Reserva AFA: presencia en la continuidad de la Copa Proyección

Cuatro futbolistas surgidos en Olavarría dijeron presentes en la 11° fecha del segundo torneo del año para la División Reserva en las dos zonas.

Mateo Mendía, Lucio Falasco y Mateo Clemente fueron titulares en sus equipos y además, Bautista Biondi sumó minutos.

En la continuidad de la temporada, Boca Juniors sigue siendo protagonista y en el Boca Predio se impuso a Newell´s por 2 a 0. Mateo Mendía fue uno de los defensores centrales del elenco ganador.

También festejó Mateo Clemente que fue el arquero titular de San Lorenzo que, en el Sur del Gran Buenos Aires, venció 2 a 1 a Lanús.

Por último, en Santa Fe, Aldosivi igualó 1 a 1 ante Unión en el regreso de Lucio Falasco al once inicial del “Tiburón” que también tuvo a Bautista Biondi sumando minutos en el complemento.