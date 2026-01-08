Incendio en el geriátrico: dos personas recibieron el alta y 10 permanecen internadas, cinco en terapia intensiva

A tres días de que se produjera el trágico incendio de un geriátrico del Barrio Isaura, el Municipio emitió un comunicado en el que renovó la información sobre el estado de los pacientes internados: en las últimas 24 horas dos pacientes fueron dados de alta y todavía hay 10 internados, cinco de ellos en terapia intensiva.

Luego de que este miércoles se informó que 19 pacientes habían sido dados de alta, este jueves se sumaron dos más y en total, actualmente quedan 10 olavarrienses bajo observación médica tras el impactante incendio en el que murieron dos personas.

Desde el área de Salud del Municipio se detalló que actualmente son 7 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, de los cuales 4 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva, 2 en Clínica Médica y uno en el sector de Guardia adultos.

A la par, en María Auxiliadora permanecen 3 personas, una en la Unidad de Terapia Intensiva y las otras dos en Cuidados Generales.

De esta forma, para este jueves, en total, son 32 los pacientes que ya recibieron el alta médica.