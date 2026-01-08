Hockey: doble convocatoria para Victoria Meira a la Selección

Victoria Meira inició el año con la confirmación que, nuevamente, dirá presente en la Selección Argentina Sub19 y días más tarde, fue incluida en la primera convocatoria 2026 de “Las Leoncitas” Sub21.

Su primera presencia del 2026 en las concentraciones nacionales será su estreno en “Las Leoncitas”.

Del 9 al 11 de febrero en el CENARD, iniciará la preparación de cara al Torneo Panamericano Junior a cargo del entrenador Juan Martín López. La lista presentada combina jugadoras con experiencia internacional y nuevas incorporaciones.

La deportista olavarriense fue convocada nuevamente a la Selección Argentina Sub 19, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey.

Victoria Meira formará parte de la Concentración Nacional Sub19 que se llevará a cabo del martes 17 al domingo 22 de febrero de 2026 en la ciudad de Salta, teniendo como sede el Club Popeye de Salta.

Durante la concentración, las jugadoras seleccionadas realizarán entrenamientos y participarán del Torneo “Goga Gómez”, que se disputará entre el jueves 19 y el domingo 22 de febrero, como parte del cronograma oficial de actividades.

Si bien la deportista se encuentra transitando su mudanza a la ciudad de La Plata, donde continuará su carrera deportiva como jugadora de Santa Bárbara Hockey Club, esta convocatoria llega aun representando a la Federación Tandilense y al Club Atlético Estudiantes.

Fuente: Prensa CAE